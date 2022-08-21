Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol olup yağdı: 7-0!

Bayern Münih, Almanya Bundesliga’nın 3. haftasında Vonovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 4. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada Matthijs de Light, 33. dakikada Kinglsey Coman ve 42. dakikada Sadio Mane’nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cristian Gamboa’nın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9’a çıkardı. Bochum ise ligdeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan Bayern Münih'in yeni transferi Sadio Mane, ligdeki 3. maçında 3. golünü atmış oldu.