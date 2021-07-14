Bayramda İstanbul'da kalacaklara 10 muhteşem öneri! İşte İstanbul'un keşfedilmemiş güzellikleri

İstanbul’un tarihi yapılardan oluşan veya keşfedilmemiş doğa manzaraları ile dolu birçok bölgesi bulunuyor. Şehrin kalabalığından bunalanlar ve bayram tatilinde şehir dışına çıkma imkanı olmayanlar için İstanbul’da gezebileceğiniz birbirinden güzel yerler bulunuyor. İşte İstanbul’da sevdiklerinizle 9 günlük bayram tatilinde gezebileceğiniz birbirinden muhteşem yerler!

İstanbul'da gezilecek yerler!

Atatürk Arboretumu Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı’nın Günaydoğusunda bulunuyor. 345 hektarlık alana kurulu olan Atatürk Arboretumu’nda bin 500’den fazla bitki bulunuyor.

Aydos Tepesi Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal ilçelerini kapsayan Aydos Tepesi, 537 metrelik bir zirveye sahip. Bu özelliği ile İstanbul’un en yüksek tepesi olma özelliğine sahip olan Aydos Tepesi, ayrıca İstanbul’un en güzel ormanlarından da biridir. Aydos Tepesi’nde piknik yapabilir, kuş seslerini dinleyebilir ve şehrin gürültüsünden uzak bir tatil geçirebilirsiniz.

Baltalimanı Japon Bahçesi Sarıyer Baltalimanı’nda bulunan Japon Bahçesi, Türk ve Japon halklarının kardeşlik duygularını pekiştirmesi amacıyla yapılmıştır. Her iki ulusun da kültürlerinden parçaların bulunduğu Japon Bahçesi, iki kültürün birbirini daha yakından tanıması için planlanmıştır.

Çilingöz İstanbul Çatalca’da yer alan Çilingöz, Çatalca’ya yaklaşık 1,5 saatlik bir uzaklıkta bulunuyor. Muhteşem bir denize sahip olan Çilingöz, aynı zamanda bir kamp alanıdır. Dilerseniz burada kamp yapabilir ve tertemiz sularında denize girerek tatilinizi değerlendirebilirsiniz.