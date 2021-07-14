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Bayramda İstanbul'da kalacaklara 10 muhteşem öneri! İşte İstanbul'un keşfedilmemiş güzellikleri

14.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz’un resmi tatil olması ve hemen ardından Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber 9 günlük bir tatil ilan edildi. Birçok kişi 9 günlük süreyi memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmeyi planlarken, birçok kişi ise bayram tatilini İstanbul’da geçiriyor. Birçok kişinin İstanbul dışındaki yerlere gitmesiyle boşalan İstanbul’da, bayram tatilinizi en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz yerleri sizin için derledik!

İstanbul’un tarihi yapılardan oluşan veya keşfedilmemiş doğa manzaraları ile dolu birçok bölgesi bulunuyor. Şehrin kalabalığından bunalanlar ve bayram tatilinde şehir dışına çıkma imkanı olmayanlar için İstanbul’da gezebileceğiniz birbirinden güzel yerler bulunuyor. İşte İstanbul’da sevdiklerinizle 9 günlük bayram tatilinde gezebileceğiniz birbirinden muhteşem yerler!

İstanbul'da gezilecek yerler!

Atatürk Arboretumu

Atatürk Arboretumu
Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı’nın Günaydoğusunda bulunuyor. 345 hektarlık alana kurulu olan Atatürk Arboretumu’nda bin 500’den fazla bitki bulunuyor.

Aydos Tepesi

Aydos Tepesi
Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal ilçelerini kapsayan Aydos Tepesi, 537 metrelik bir zirveye sahip. Bu özelliği ile İstanbul’un en yüksek tepesi olma özelliğine sahip olan Aydos Tepesi, ayrıca İstanbul’un en güzel ormanlarından da biridir. Aydos Tepesi’nde piknik yapabilir, kuş seslerini dinleyebilir ve şehrin gürültüsünden uzak bir tatil geçirebilirsiniz.

Baltalimanı Japon Bahçesi

Baltalimanı Japon Bahçesi
Sarıyer Baltalimanı’nda bulunan Japon Bahçesi, Türk ve Japon halklarının kardeşlik duygularını pekiştirmesi amacıyla yapılmıştır. Her iki ulusun da kültürlerinden parçaların bulunduğu Japon Bahçesi, iki kültürün birbirini daha yakından tanıması için planlanmıştır.

Çilingöz

Çilingöz
İstanbul Çatalca’da yer alan Çilingöz, Çatalca’ya yaklaşık 1,5 saatlik bir uzaklıkta bulunuyor. Muhteşem bir denize sahip olan Çilingöz, aynı zamanda bir kamp alanıdır. Dilerseniz burada kamp yapabilir ve tertemiz sularında denize girerek tatilinizi değerlendirebilirsiniz.

Durusu Gölü (Terkos)

Durusu Gölü (Terkos)
İstanbul’un kuzey batısında bulunan Durusu Gölü, kente yaklaşık 40 – 50 km uzaklıkta bulunuyor. Sazlıklara yuva yapan karabatakların olduğu gölde, yaban ördeklerinden pelikanlara kadar birçok hayvan bulunuyor. Durusu Gölü’ne gitmeye karar verirseniz, yine aynı isme sahip olan Durusu Köyü’nü de ziyaret edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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