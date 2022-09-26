Belgesel sonrası tepki göstermişti! Burak Elmas'tan zehir zemberek Fatih Terim sözleri

Galatasaray'da Dursun Özbek öncesi dönemde başkanlık görevini yürüten ve alınan başarısız sonuçlar sonrası görevini devretmek durumunda kalan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında buzlar erimiyor.

Fatih Terim'i takımdan göndermesi büyük ses getiren Burak Elmas, başkanlığı devrettiği günden bu yana ortalık görünmezken, sessizliğini koruyordu. Yeni yönetimi desteklediği ve yapılan transferleri beğendiği bilinen Elmas, kendisinin transfer yapmama nedeni olarak ise Fatih Terim olarak gösterdiği iddia edildi.

"BENİ SATTI"

Son günlerde ünlü dizi film platformu Netflix'te yayımlanan 'Terim' belgeseli birçok kişinin canını sıkarken bu isimlerden birinin de eski Başkan Burak Elmas olduğu, belgeselde Terim'in "Biraz daha koltukta kalabilmek için beni sattı” imasının Burak Elmas'ı oldukça yaraladığı iddia edilmişti

"EN ÜYÜK HATAM GÜVENMEK"

Şimdi ortaya atılan iddia ise oldukça konuşulacak türden... Buna göre; Eski Başkan Burak Elmas yaptığı bir açıklamada en büyük hatasının Fatih Terim’e güvenmek olduğunu itiraf ettiği “Futbol takımıyla ilgili her şeyi kendisine bırakarak hata yaptık. Dur dememiz gereken yerde dur demedik” dediği yazıldı.