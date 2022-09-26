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Belgesel sonrası tepki göstermişti! Burak Elmas'tan zehir zemberek Fatih Terim sözleri

26.09.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'daki başkanlık sürecinde alınan kötü sonuçlar ve transfer başarısızlıkları sonrası görevini bırakmak durumunda kalan Burak Elmas'ın Fatih Terim'i takımın başında gönderilmesi oldukça tepki çekmişti. Son günlerde kendisi için çekilen belgesel ile gündemde olan Terim'in, bu belgeselde sarf ettiği sözlerin eski başkan Elmas'ı yaraladığı öğrenilirken, Fatih Terim için zehir zemberek açıklamalarda bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Dursun Özbek öncesi dönemde başkanlık görevini yürüten ve alınan başarısız sonuçlar sonrası görevini devretmek durumunda kalan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında buzlar erimiyor.

Fatih Terim'i takımdan göndermesi büyük ses getiren Burak Elmas, başkanlığı devrettiği günden bu yana ortalık görünmezken, sessizliğini koruyordu. Yeni yönetimi desteklediği ve yapılan transferleri beğendiği bilinen Elmas, kendisinin transfer yapmama nedeni olarak ise Fatih Terim olarak gösterdiği iddia edildi.

"BENİ SATTI"

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Son günlerde ünlü dizi film platformu Netflix'te yayımlanan 'Terim' belgeseli birçok kişinin canını sıkarken bu isimlerden birinin de eski Başkan Burak Elmas olduğu, belgeselde Terim'in "Biraz daha koltukta kalabilmek için beni sattı” imasının Burak Elmas'ı oldukça yaraladığı iddia edilmişti

"EN ÜYÜK HATAM GÜVENMEK"

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Şimdi ortaya atılan iddia ise oldukça konuşulacak türden... Buna göre; Eski Başkan Burak Elmas yaptığı bir açıklamada en büyük hatasının Fatih Terim’e güvenmek olduğunu itiraf ettiği “Futbol takımıyla ilgili her şeyi kendisine bırakarak hata yaptık. Dur dememiz gereken yerde dur demedik” dediği yazıldı.

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

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