Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe Totti'nin rekorunu elinden aldı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 4. hafta mücadeleleril ile sürerken, H Grubu'nda birbirindne ilginç maçlar yaşandı.

H Grubu'nun dişli ekibi Barcelona deplasmanda Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup olurken, grubun bir diğer maçında Porto evinde ağırladığı Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Portekiz ekibinin gollerini Evanilson ve Pepe kaydetti. Öte yandan 40 yaşındaki Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

TOTTI'NİNİ ELİNDEN ALDI

2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'nin bu golü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.



