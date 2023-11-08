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  4. Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe Totti'nin rekorunu elinden aldı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe Totti'nin rekorunu elinden aldı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

08.11.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü mücadelesinde Porto sahasında Royal Antwerp'i konuk ederken ev sahibi ekip mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Porto'nun yıldızı Pepe mücadelede attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da ele geçirdi.

Pepe

Pepe

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Porto
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 4. hafta mücadeleleril ile sürerken, H Grubu'nda birbirindne ilginç maçlar yaşandı.

H Grubu'nun dişli ekibi Barcelona deplasmanda Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup olurken, grubun bir diğer maçında Porto evinde ağırladığı Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

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Portekiz ekibinin gollerini Evanilson ve Pepe kaydetti. Öte yandan 40 yaşındaki Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

TOTTI'NİNİ ELİNDEN ALDI

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2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'nin bu golü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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