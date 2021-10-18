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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta?

18.10.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı kapsamında Sporting Lizbon’u ağırlayacak. Grupta Ajax ve Dortmund’un altışar puanı bulunurken Beşiktaş ve Sporting Lizbon’un henüz puanı bulunmuyor. Maçın ne zaman gerçekleştirileceği ve hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Borussia Dortmund maçından 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

19 Ekim oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19.45'te başlayacak.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek olan Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Söz konusu maç Exxen platformundan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK MAÇ

BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK MAÇ
Vodafone Park'ta oynanan Borussia Dortmund maçından 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Beşiktaş ikinci maçta birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup döndü. Beşiktaş 3'üncü hafta maçında sahasında Sporting Lizbon'u karşılayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Lizbon
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