Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta?

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Borussia Dortmund maçından 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ-SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?
19 Ekim oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19.45'te başlayacak.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek olan Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Söz konusu maç Exxen platformundan yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK MAÇ
Vodafone Park'ta oynanan Borussia Dortmund maçından 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Beşiktaş ikinci maçta birçok oyuncusundan yoksun Ajax deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup döndü. Beşiktaş 3'üncü hafta maçında sahasında Sporting Lizbon'u karşılayacak.
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