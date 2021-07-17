Beşiktaş'ta yeni golcü hedefi Luuk de Jong

Beşiktaş, golcü transferinde rota değiştirdi. Sürekli yeni taleplerle gelen Diego Costa, siyah-beyazlı takımın Luuk de Jong'a yönelmesine neden oldu.
30 yaşındaki futbolcu için Sevilla'ya kiralama teklifi yapıldı. Beşiktaş'ın yeni forvetini en kısa sürede açıklaması bekleniyor.
SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER
LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor
Bonservis: Bedelsiz
MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş
Bonservis: Bedelsiz
LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor
Bonservis: Açıklanmadı
BARIŞ ALPER YILMAZ
Ankara Keçiörengücü -> Galatasaray
Bonservis: 1.5 milyon Euro
DENI MILOSEVIC
Konyaspor -> Antalyaspor
Bonservis: Bedelsiz
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