Beşiktaş'ta yeni golcü hedefi Luuk de Jong

Beşiktaş, golcü transferinde rota değiştirdi. Sürekli yeni taleplerle gelen Diego Costa, siyah-beyazlı takımın Luuk de Jong'a yönelmesine neden oldu.

30 yaşındaki futbolcu için Sevilla'ya kiralama teklifi yapıldı. Beşiktaş'ın yeni forvetini en kısa sürede açıklaması bekleniyor.