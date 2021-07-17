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Beşiktaş'ta yeni golcü hedefi Luuk de Jong

17.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü İspanya'ya çevirdi.

Beşiktaş, golcü transferinde rota değiştirdi. Sürekli yeni taleplerle gelen Diego Costa, siyah-beyazlı takımın Luuk de Jong'a yönelmesine neden oldu.

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30 yaşındaki futbolcu için Sevilla'ya kiralama teklifi yapıldı. Beşiktaş'ın yeni forvetini en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü İspanya
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