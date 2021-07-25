SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

25.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Uruguaylı yıldız Diego Godin'e 3 yıllık sözleşme teklif etti. 35 yaşındaki stoperle görüşmeler devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir iddia da İspanya ve İtalya'dan geldi.

Avrupa basınının iddiasına göre; siyah-beyazlılar Cagliari'de forma giyen Uruguaylı stoper Diego Godin ile ilgileniyor.

34

İtalyan medyası, Beşiktaş'ın 35 yaşındaki stopere 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. Haberde; oyuncunun Cagliari'den 3 milyon Euro yıllık maaş aldığına ancak Beşiktaş'ın da bu ücrete yakın bir öneri sunduğuna değinildi.

BU HAFTA NETLEŞECEK

İspanyol basını ise geçen sezon Inter'den bedelsiz olarak Cagliari'ye giden Godin'in Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etmesi halinde uzun vadede daha fazla ücret kazanacağını vurguladı.

Godin, Cagliari, Beşiktaş üçgeninde görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, transferin olumlu ya da olumsuz bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Cagliari'de 28 maça çıkan Godin, 2 bin 510 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

(AKŞAM)

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük

LIONEL CAROLE

LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

LUCAS CASTRO

LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor Bonservis: Açıklanmadı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Diego Godin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Dönüş devam ediyor! Vali'den uyarı geldi

Dönüş devam ediyor! Vali'den uyarı geldi

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

İsrailli ile eşleşmemek için olimpiyattan çekildi

İsrailli ile eşleşmemek için olimpiyattan çekildi

Canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları"

Canlı yayında olay yaratacak sözler! "At hırsızları"

G.Saray transferi resmen açıkladı

G.Saray transferi resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.