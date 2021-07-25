Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir iddia da İspanya ve İtalya'dan geldi.

Avrupa basınının iddiasına göre; siyah-beyazlılar Cagliari'de forma giyen Uruguaylı stoper Diego Godin ile ilgileniyor.

İtalyan medyası, Beşiktaş'ın 35 yaşındaki stopere 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı. Haberde; oyuncunun Cagliari'den 3 milyon Euro yıllık maaş aldığına ancak Beşiktaş'ın da bu ücrete yakın bir öneri sunduğuna değinildi.

BU HAFTA NETLEŞECEK

İspanyol basını ise geçen sezon Inter'den bedelsiz olarak Cagliari'ye giden Godin'in Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etmesi halinde uzun vadede daha fazla ücret kazanacağını vurguladı.

Godin, Cagliari, Beşiktaş üçgeninde görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, transferin olumlu ya da olumsuz bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Cagliari'de 28 maça çıkan Godin, 2 bin 510 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

(AKŞAM)