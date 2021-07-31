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Beşiktaş transfer haberi! Kartal dünya yıldızını getiriyor

31.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta transfer haberleri yağmur gibi yağıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. İtalyan asıllı Valentin Rosier’den sonra, dünya yıldızı için masaya oturuldu.

2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmek için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip, kadrosuna son olarak sağ bek Valentin Rosier’i katmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın savunmayı güçlendirmek istediği için dünya yıldızını istedi. Uruguaylı futbolcu için son aşamaya gelindi.

BEŞİKTAŞ’A DÜNYA YILDIZI GELİYOR

Beşiktaş’ın şu anda bir numaralı gündemi stoper transferi. Fanatik’te yer alan habere göre, Kartal dünya yıldızı Diego Godin’i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Godin ile her konuda anlaşırken, tek bir pürüz kaldı. O da siyah beyazlılar, yıllık 2 milyon Euro önerirken, Uruguaylı ise 2.5 milyon Euro istedi.

10 yıla yakın bir süre Atletico Madrid'in formasını giyen Diego Godin, son olarak İtalya’nın Serie A ekiplerinden Cagliari’de oynuyordu. Takım maddi kriz yaşayınca Godin gibi pek çok oyuncusunu kadrodan çıkarma kararı aldı. 35 yaşındaki stoper için şu anda en ciddi aday ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş transfer haberi! Kartal dünya yıldızını getiriyor

DİEGO GODİN KİMDİR?

6 Şubat 1986 yılında dünyaya gelen futbolcu Diego Godin, ilk olarak futbol hayatına 2003 yılında Cerro takımına girerek başladı. Takıma girdiği ilk sezonda 10 maça girme şansını yakalayan Uruguaylı futbolcu sonraki sezonda ise performansını arttırarak kendi takımının ilk 11’ine girmeyi başarmıştır. Bu başarısını 2006 yılına kadar sürdürdü ve bu süreçte tam 63 maça çıktı. Çıktığı maçlarda da toplam 6 gol attı. Ayrılacağı son sezon ise takım kaptanı oldu. 2006-2007 sezonun başında ise gösterdiği performans ile Nacional takıma transfer oldu.

Yeni girdiği takımda ilk sezon vazgeçilmezler arasına giren Godin, takım ile birlikte tam 26 maça çıktı. Sezonun sonunda ise La Liga’da mücadele eden takımlardan biri olan Villarreal ile görüşmelere başladı ve 2007 yılında takımı 5 yıllık sözleşme imzaladı. 3 sezon forma giyen Godin, en popüler olduğu sezon da 24 maça çıktı. Toplamda ise 91 maça çıktı ve 4 gol attı.

Yıl 2010 olduğunda La Liga’ da oynayan başka bir takım olan Atletico Madrid ile anlaştı. 8.8 Milyon Euro karşılığında yeni girdiği takımı ile 5 yıl sözleşme imzaladı.

2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Meksika milli takım kadrosunda da yer alarak kariyerinin en büyük başarılarından birisini kazanmıştır.

BEŞİKTAŞ’A DÜNYA YILDIZI GELİYOR

Beşiktaş’ın şu anda bir numaralı gündemi stoper transferi. Fanatik’te yer alan habere göre, Kartal dünya yıldızı Diego Godin’i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş, Godin ile her konuda anlaşırken, tek bir pürüz kaldı.
O da siyah beyazlılar, yıllık 2 milyon Euro önerirken, Uruguaylı ise 2.5 milyon Euro istedi.
10 yıla yakın bir süre Atletico Madrid'in formasını giyen Diego Godin, son olarak İtalya’nın Serie A ekiplerinden Cagliari’de oynuyordu.
Takım maddi kriz yaşayınca Godin gibi pek çok oyuncusunu kadrodan çıkarma kararı aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Diego Godin
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