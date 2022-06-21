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Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

21.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Taş, idaresindeki 39 FD 450 plakalı kamyonetle, Çavuşbaşı Cumhuriyet ile Edebali caddeleri kesişiminde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı.

Frenlerinin tutmadığı öne sürülen kamyonet, yol kenarındaki dereye düşüp yan döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Taş, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Beykoz'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi

Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi

Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi

Edirne Sarayı'na bağlanan tarihi köprüde su akışını engelleyen kütükler temizlendi

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