Güreşlere, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başpehlivanlıkta 66 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda rakibi Mustafa Doğan Özkaya'yı puanlama ile yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

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