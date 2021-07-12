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Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

12.07.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde villa inşası için arazide iş makinesiyle tesviye yapılırken nekropol olduğu tahmin edilen yapıya rastlanması üzerine çalışma durduruldu.

Soğucakpınar köyü Kaşıkcı Mahallesi'nde, Şerafettin Gür'e ait arazide çalışma yürüten işçiler, mezar yapısını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince alanda inceleme yapıldı.

Çalışma durdurularak, nekropol olduğu değerlendirilen yapının üzeri kapatıldı.

Bölgenin kamulaştırılmasının ardından arkeolojik kazı başlatılacağı öğrenildi.​​​​​​​

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı
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