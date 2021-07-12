YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu

Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu

12.07.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından sürdürülen arkeolojik kazıda, kemikten yapılmış müzik aleti gün ışığına çıkarıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide arkeolojik kazıya devam edildiği belirtildi.

Kazıda, kemikten yapılmış bir müzik aletinin bulunduğu duyurulan açıklamada, bu eserin Bilecik Arkeoloji Müzesinde sergileneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük olarak nitelendirilebilecek objenin bir tarafında iki, diğer yanında ise bir deliğin yer aldığını ifade etti.

Deliklerin çaplarının 1 santimetreden küçük olduğu bilgisini veren Fidan, şunları kaydetti:

"Deliklerin biri kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk adlı eserinde 'tütek' olarak tanımlanmaktadır."

Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu

Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu

Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu

Bilecik'teki arkeolojik kazıda müzik aleti bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:34
Öğle
13:11
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:21

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Akarkarasu Eczanesi
Merkez
12.07.2021 18:30 / 13.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
120720211830130720210830nobetci
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
12.07.2021 18:30 / 13.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
120720211830130720210830nobetci
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
12.07.2021 18:30 / 13.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
120720211830130720210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.