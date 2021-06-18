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Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

18.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde depremzedeler için inşa edilecek 575 konut ve 443 ahırın temeli atıldı.

Merkezi üssü Karlıova olan deprem sonrası Erzurum'da en çok etkilenen yerleşim yeri olan Çat'ta olayın yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen tespit çalışmaları sonucunda deprem mağduru ailelere teslim edilmek üzere 575 konut ve 443 ahırın ilk temelinin atılması için tören düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, konutların geri dönüşüm özellikleriyle "doğayla dost" olarak da bilinen çelik konstrüksiyondan yapıldığını söyledi.

Konutların kış mevsimine girilmeden vatandaşlara teslim edileceğini bildiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bu konutlar çok kısa zamanda yapılacak. Kış şartlarına uygun olan konutlar, alt yapısıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına da cevap verecek. Burada eskisinden çok daha güzel ve daha yaşanabilir bir yerleşim yeri yapacağız. Ahırlar ile çelik konstrüksiyondan yapılacak konutlarımızın daha önceden de uygulamalarını gördük. Kafalarında tereddüt olan bazı vatandaşlarımız, bizzat Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ve Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ile Malatya'ya gidip önceden yapılan konutları inceledi. Döndüklerinde konutlara hayran kaldıklarını dile getirdiler."

Memiş, konutların yapım süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılacak konutların temeline ilk harç döküldü.

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Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’da depremzedeler için yapılacak 575 konutun temeli atıldı
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