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"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali gündemde

22.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada yeniden gündem oldu. Estetiklerini ve göğüslerini yaptırdığını her fırsatta söyleyen Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal hali daha iyiymiş" yorumları yaptı.

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu açık sözlülüğüyle de tanınan bir isim. Daha önce göğüslerini yaptırdığını "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek açıklayan spikerin estetiksiz hali yeniden gündem oldu.

Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.

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Estetiksiz hali sosyal medyada paylaşılan ünlü spikerin eski halini bazı hayranları daha çok beğendi.

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Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal hali daha iyiymiş" yorumları yaptı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Hande Sarıoğlu sosyal medya ele
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