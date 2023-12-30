Bir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Kelly Brook son haliyle dikkat çekti

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook seksiliğiyle ve kıvrımlarıyla hafızalara kazınan bir isim.
Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde bir seks sembolü olarak kabul edilen 44 yaşındaki model, vücudundaki takıntıların üstesinden gelmesine yardım ettiği için kocası Jeremy Parisi'ye teşekkür etmesiyle gündem olmuştu.
Seks sembolü olarak anımsanan model "Artık evliyim, işimi seviyorum, iş arkadaşlarımı seviyorum, daha yaşlıyım ve ailemdeki herkes sağlıklı görünüyor, tahtaya dokunun" yorumunda bulunmuştu.
Gözlerden uzak bir hayat sürmeye karar veren ve o seksi pozlarının yerini de gündelik aile pozlarına bırakan Brook son haliyle dikkat çekti.
Noel pozlarını paylaşan Kelly Brook hayranlarından tam not aldı.