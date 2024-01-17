Bonucci Adanaspor karşısında Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti! Sosyal medya yıkılıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte teknik direktör İsmail Kartal kadroda rotasyona giderken, yeni transferlerden Rade Krunic ile Leonardo Bonucci Adanaspor maçıyla ilk 11'de ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

YENİ TRANSFERLER MEST ETTİ

Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba gösterdiği iki yıldız ilk maçına Adanaspor karşısında çıkarken özellikle Bonucci'nin ilk bölümdeki isabetli pasları ve müdahaleleri taraftarı adeta mest etti.

BONUCCI'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Maç öncesi herkesten önce sahaya çıkan Bonucci'nin gösterdiği performans sosyal medyada da gündem olurken, taraftarlar tecrübeli oyuncuya övgüler dizdi.

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