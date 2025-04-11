Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! Fenerbahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı... Rangers-Athletic Bilbao maçında inanılmaz son

Karşılaşmanın ilk yarısında eşitlik bozulmadı ve ikinci yarının da büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Athletic Bilbao üstünlük golünü buldu. VAR'da yapılan incelemede ilk olarak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından Rangers'ta Dujon Sterling'in pozisyonun başlangıcında topa elle müdahale ettiği tespit edildi.