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Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! Fenerbahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı... Rangers-Athletic Bilbao maçında inanılmaz son

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 10:09
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi organizasyon dışına iten Rangers, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmasa da yaşananlar adeta geceye damga vurdu. Kırmızı kart, penaltı ve VAR'ın damga vurduğu maçı Rangers sakatlık nedeniyle 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final ilk maçları ile sürüyor.

FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞLERDİ...

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Çeyrek final etabının ilk ayağında son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Rangers ile bu sezonun favorilerinden Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

İNANILMAZ ŞEYLER YAŞANDI

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Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken karşılaşmanın öncesi ve sonrasında birçok ilkin yanı sıra birbirinden ilginç şeyler yaşandı. Özellikle ev sahibi Rangers'ın adeta başına gelmeyen kalmadı.

İŞTE YAŞANANLAR
Canlı Skor

Ev sahibi Rangers'ta İskoçya Ligi'nde son oynanan Hibernian maçında alınan sonuçtan dolayı kalede değişim yaşandı. Jack Butland'ın yerine Liam Kelly kaleye geçerken Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, "Yapmak zorunda olduğum en zor şeylerden biri" sözleriyle bu kararı yorumladı.

Yedek kaleci Liam Kelly, Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Maçın 13. dakikasında Rangers'ta Robin Pröpper, Athletic Bilbao'dan Inaki Williams'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak VAR incelemesinin ardından kartın rengi kırmızıya döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında eşitlik bozulmadı ve ikinci yarının da büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Athletic Bilbao üstünlük golünü buldu. VAR'da yapılan incelemede ilk olarak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından Rangers'ta Dujon Sterling'in pozisyonun başlangıcında topa elle müdahale ettiği tespit edildi.

Athletic Bilbao'nun kazandığı penaltıda oyuna sonradan dahil olan Alex Berenguer topun başına geçti ancak İspanyol oyuncu Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.

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UEFA Avrupa Ligi Athletic Bilbao UEFA son dakika fenerbahçe rangers uefa avrupa
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