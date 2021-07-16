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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

16.07.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Bursa dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilinde memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde bulunmak isteyen vatandaşlar terminaldeki bilet gişelerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Gişelerden ya da internet üzerinden biletlerini temin eden vatandaşlar otobüslerle yola çıkıyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çıkışındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Otobüsleri sigorta, muayene, yetki belgesi, lastik derinliği yönünden inceleyen ekipler, araçlara binerek yolculara da maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler yolculara, İçişleri Bakanlığınca "Yol ver hayata" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıtıyor.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
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