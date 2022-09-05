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Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

05.09.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Beyaz Hayaller Projesi" kapsamında, 8 engelli kadının düğün hayali temsili olarak gerçekleştirildi.

Altınova Spor Tesisleri'nde düzenlenen "Benim Hayalim, Benim Düğünüm" adlı etkinliğe, gelin olan engelli kadınların aileleri ve sponsorlar katıldı.

Engelli kadınlar ve yakınları, müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Daha sonra temsili düğün pastası kesildi. Engelli kadınlar ile aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gece ENKADER tarafından sponsorlara plaket takdimi ile son buldu.

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

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