Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, A.E. (47) idaresindeki 16 VG 206 plakalı otomobil, Yeni Sölöz'den Sölöz'e inen yolda İbrahim Çelik'e ait evin duvarına çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Halil Turgut (60) araçta sıkışırken sürücü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Turgut, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü A.E. ise Jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz