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Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

14.06.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (47) idaresindeki 16 VG 206 plakalı otomobil, Yeni Sölöz'den Sölöz'e inen yolda İbrahim Çelik'e ait evin duvarına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Halil Turgut (60) araçta sıkışırken sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Turgut, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü A.E. ise Jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

Bursa'da evin duvarına çarpan otomobildeki kişi öldü

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trafik kazası Bursa

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