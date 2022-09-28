Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

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