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Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

28.09.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

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