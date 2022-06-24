Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Nilüfer Caz Festivali" başladı.
Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, farklı yaşlardan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Festivalin açılışında Ferit Odman Quintet ve Pow Trio feat Nükhet Duru performans sergiledi.
Konser sonunda sanatçıların performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Festival, çeşitli konserlerle 3 Temmuz’a kadar devam edecek.
Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı
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