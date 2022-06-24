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Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

24.06.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Nilüfer Caz Festivali" başladı.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, farklı yaşlardan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin açılışında Ferit Odman Quintet ve Pow Trio feat Nükhet Duru performans sergiledi.

Konser sonunda sanatçıların performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival, çeşitli konserlerle 3 Temmuz’a kadar devam edecek.

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

Bursa'da "Nilüfer Caz Festivali" başladı

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