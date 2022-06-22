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Bursa'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi

22.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 479 polis adayı, törenle mezun oldu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 27'nci dönem mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, asayişin olmadığı yerde diğer hizmetlerden söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Polis adaylarının emniyet ve asayişin yılmaz bekçileri olacağını belirten Canbolat, "Vazifelerini icra ederken de başta Anayasadaki temel değerler olmak üzere hukukun üstünlüğüne ve kişisel haklara saygılı olacaklar, devletin bekası, ülkenin huzur ve güvenliği için yeminlerine bağlı kalarak en zor şartlarda bile görevlerini yerine getirirken halka hizmetin Hakk'a hizmet ve hukuka riayet olduğu duygusuyla hareket edeceklerdir." dedi.

Canbolat, polis adaylarının görevlerini yaparken göstereceği azim ve kararlılığın millete güven, düşmana ve suçluya da korku ve caydırıcılık vereceğini vurguladı.

Mezunlara seslenen Canbolat, şöyle konuştu:

"Genç mesai arkadaşlarım farklı alanlarda akademik eğitimlerinizi almanıza rağmen meslek olarak sizler polisliği tercih ettiniz. Polis olmak için bu mesleğin eğitimini aldınız. Sizler hiç şüphe yok ki polis teşkilatımıza ayrı bir güç ve heyecan katacaksınız. Şunu unutmayınız ki bir teşkilatın kıymet ve ehemmiyeti hizmet sunduğu halkın memnuniyetiyle orantılıdır. Halkı kucaklamayan, halka karışmayan ve halkın dertlerine çözüm üretmeyen kurum ve kuruluşlar asli görevlerini terk etmiş demektir. Dolayısıyla insanlara şefkatle, suçlulara ise cesaretle yaklaşmalısınız. Suçlularla mücadele etmekten asla çekinmeyin. Bu halk, bu topraklar, şanlı tarihimizin gazi ve şehitleri sizlerden onurlu, gururlu ve şuurlu bireyler olmanızı istemekte ve beklemektedir. Her biriniz hızla değişen ve gelişen dünyada başarısını her geçen gün artıran teşkilatınızın lütfen yüz akı olunuz. Sizin hedefiniz memleketin birliği, beraberliği, kardeşliği ve selameti olmalıdır."

Bursa POMEM Müdürü Fikret Bayraktar'ın hitabının ardından mezunlar adına konuşan dönem birincisi Uğur Onur Türkyılmaz, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören yürüyüşü yapan polis adayları, yemin etmelerinin ardından keplerini havaya attı.

Polis adayları program sonrasında arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Bursa'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

Bursa'da POMEM'i bitiren polis adaylarının mezuniyet sevinci

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