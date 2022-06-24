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Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

24.06.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da çok sayıda ruhsatsız silah ve fişeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde namluları değiştirerek kurusıkıdan bozma silah yaptıklarını tespit etti.

Operasyonda K.Y, B.T, M.U. ve M.O. gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

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