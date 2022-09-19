Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın çarptığı seyyar satıcı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı tır, Çınarönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Damar'a (59) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Damar'ın aynı caddede seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi.
Polis, tır sürücüsü E.B'yi gözaltına aldı.
Damar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz