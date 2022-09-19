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Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

19.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın çarptığı seyyar satıcı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı tır, Çınarönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Damar'a (59) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Damar'ın aynı caddede seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi.

Polis, tır sürücüsü E.B'yi gözaltına aldı.

Damar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti

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Bursa Tır seyyar satıcı kaza öldü

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