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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

14.09.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada, 60,8 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek, 23 kartuş, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, tabancalara ait mermiler, 31 bin 600 lira ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Evde bulunan M.C. (29) ve H.C. (28) gözaltına alındı. M.C'nin 33, H.C'nin ise 10 suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

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