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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

03.07.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale

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