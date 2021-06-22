Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Alışveriş turu esnasında muhabirlerle sohbet eden Taşkın, “Tatilden yeni döndüm. Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız.” diyerek sitem etti.
29 yaşındaki Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Cansu Taşkın, bir dönem futbolcu Cristiano Ronaldo ile mesajlaştığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
Cansu Taşkın'ın iddialı paylaşımları binlerce beğeni alıyor.
CANSU TAŞKIN KİMDİR? C
ansu Taşkın 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı.
Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıkmıştır.
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