Cinsel ilişki videosu iddialarıyla gündeme gelen kadın hakem Elif Karaarslan'dan takipçilerine mesaj!

TFF'nin men ettiği Elif Karaarslan, iddia edilen görüntüler hakkında hukuki mücadele başlatacağını söylemişti. Sosyal medyada binlerce takipçi kazanan Elif Karaarslan, takipçilerine yeni bir duyuru yaptı.

VİDEOLARI ÇIKMIŞTI

TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Elif Karaarslan yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ! "BULUŞUYORUZ"

Elif Karaarslan, yaptığı paylaşımda yakında takipçileri ile buluşacağını duyurdu. Bu duyuru sosyal medyada gündem oldu.