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  4. Cinsel ilişki videosu iddialarıyla gündeme gelen kadın hakem Elif Karaarslan'dan takipçilerine mesaj!

Cinsel ilişki videosu iddialarıyla gündeme gelen kadın hakem Elif Karaarslan'dan takipçilerine mesaj!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 17:21
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Geçtiğimiz haftalarda cinsel ilişki videosu çıkan kadın hakem Elif Karaarslan, söz konusu görüntülerde TFF tarafından gözlemci olarak görev yapan Orhan Erdemir ile yer almıştı. Bu skandalın patlak vermesinin ardından TFF devreye girmiş ve iki hakemi de ömür boyu men etmişti. Haberlere konu olan skandal sonrası Elif Karaarslan sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

TFF'nin men ettiği Elif Karaarslan, iddia edilen görüntüler hakkında hukuki mücadele başlatacağını söylemişti. Sosyal medyada binlerce takipçi kazanan Elif Karaarslan, takipçilerine yeni bir duyuru yaptı.

VİDEOLARI ÇIKMIŞTI

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TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Elif Karaarslan yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ! "BULUŞUYORUZ"

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Elif Karaarslan, yaptığı paylaşımda yakında takipçileri ile buluşacağını duyurdu. Bu duyuru sosyal medyada gündem oldu.

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ELİF KARAARSLAN FOTOĞRAFLARI

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Hakem
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