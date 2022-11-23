Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi! Koca delikanlı oldu

'Çitos efe' lakaplı Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programındaki sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı. Programın renkli isimlerinden biri olan Efe Koçyiğit, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

Sevimli hareketleri ve iştahına düşkünlüğüyle bilinen Efe Koçyiğit uzun süredir gündeme gelmiyordu.

Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her programa konuk oluyordu. Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Şimdilerde 11 yaşında olan 'Çitos Efe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.