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Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi! Koca delikanlı oldu

23.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit. 'Çitos Efe', programda yemek aşkını sık sık dile getirmesi ve sempatik halleriyle gündeme geliyordu. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos Efe'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

'Çitos efe' lakaplı Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programındaki sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı. Programın renkli isimlerinden biri olan Efe Koçyiğit, son haliyle takipçilerini şaşırttı.
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Sevimli hareketleri ve iştahına düşkünlüğüyle bilinen Efe Koçyiğit uzun süredir gündeme gelmiyordu.
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Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her programa konuk oluyordu.

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Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.
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Şimdilerde 11 yaşında olan 'Çitos Efe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

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