Yangına itfaiye ekiplerinin 2 helikopter ile Bayat ve İskilip belediyelerinin 10 araçla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin gece görüş özelliğine sahip iki yangın söndürme uçağıyla devam edeceğini aktardı.

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz