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Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

18.09.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının ormanlık alandaki sarp kayalık bölgede devam ettiğini söyledi.

Yangına itfaiye ekiplerinin 2 helikopter ile Bayat ve İskilip belediyelerinin 10 araçla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin gece görüş özelliğine sahip iki yangın söndürme uçağıyla devam edeceğini aktardı.

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Bayat orman yangını İtfaiye

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