Cristiano Ronaldo imza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler! Taraftarlar inanamıyor, yeni takımı...

'YENİ ADRESİ AL NASSR'

Yeni adresinin neresi olacağı henüz netleşmeyen ve bir çok iddia atılan yıldız oyuncunun menajerinin birçok kulüp ile görüşme halinde olduğu bilinirken, en ciddi ekiplerden biri Suudi Arabistan kulübü Al Nassr kulübü olmuştu.