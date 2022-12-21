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  4. Cristiano Ronaldo imza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler! Taraftarlar inanamıyor, yeni takımı...

Cristiano Ronaldo imza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler! Taraftarlar inanamıyor, yeni takımı...

21.12.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan ve henüz yeni bir takım ile sözleşme imzalamayan Cristiano Ronaldo için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Real Madrid'in tesislerinde çalışmalarına devam eden Portekizli için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda da beklentilerden uzak bir görüntü çizerken, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından çalışmalarını uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'in tesislerinde sürdürüyordu.

'YENİ ADRESİ AL NASSR'

'YENİ ADRESİ AL NASSR'

Yeni adresinin neresi olacağı henüz netleşmeyen ve bir çok iddia atılan yıldız oyuncunun menajerinin birçok kulüp ile görüşme halinde olduğu bilinirken, en ciddi ekiplerden biri Suudi Arabistan kulübü Al Nassr kulübü olmuştu.

TEK TEKLİF...

TEK TEKLİF...

Daha önce 31 Aralık öncesi Arap ekibine imza atacağı yönünde haberler çıkan Portekizli içn, Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Nassr'ın yıllık 200 milyon euroyu bulan teklifi Ronaldo için geçerli olan tek teklif...

Bir diğer iddia ise 37 yaşındaki yıldız oyuncunun Avrupa'da kalarak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği.

GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Tüm bunlar yaşanırken, Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından Foot Mercato Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaşırken, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldiğini öne sürdü.

İŞTE O FOTOĞRAF...

İŞTE O FOTOĞRAF...
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