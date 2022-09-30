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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu:

30.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Peygamber efendimizi yeniden anlamaya çalışacağız. İnsanımıza, Camiler Haftasında camilerin fonksiyonunu, camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid gecesinin idrak edileceğini hatırlatarak, "Peygamber efendimizi yeniden anlamaya çalışacağız. İnsanımıza, Camiler Haftasında camilerin fonksiyonunu, camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Karaman'a gelen Erbaş, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Mübarek bir günde Karaman'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erbaş, 4 ay önce göreve başlayan Vali Akkoyun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Karaman'ın Türk dilinin başkenti olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak il ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiğimiz 43'üncü ilimiz oldu. Bizim il buluşmaları ismiyle yaptığımız ziyaretlerde ilk ziyaretimiz burada olduğu gibi valilikler oluyor. Burada inşallah bir kaç senedir yapılamamış olan hafızlık icazet merasimimiz de var. Üniversite camimizin açılışı bizi ayrıca mutlu edecek. Üniversitelerimizde camilerimizin minarelerimizin yükselmiş olması, gençlerimizin camilerle buluşmaları, ibadetlerini rahat şekilde yapmaları hepimizi sevindiriyor. Akşam da STK temsilcileriyle bir istişare toplantımız olacak. Karaman'da daha nitelikli çalışmaları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve STK'larla birlikte el birliğiyle nasıl yapabiliriz bunun müzakeresini yapacağız."

Erbaş, daha sonra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Belediye ziyaretinden sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yunus Emre Yerleşkesinde bulunan caminin açılışına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Caminin açılışının Camiler Haftası'nın başlangıcında olması çok anlamlı. İnşallah Camiler Haftası boyunca ülkemiz genelinde işleyeceğimiz 'Peygamberimiz cami ve irşat' konusuna katkı sağlar." dedi.

- "Camiler şehirlerin süsüdür, üniversitelerimizin süsüdür"

Erbaş, camilerin şehirlerin münevver olmasına kakı sağlayan kurumlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu caminin üniversitenin içinde olması çok anlamlı. Şimdi sizlere iki kavram arasındaki irtibatı aktarmak istiyorum. Üniversitesinin Arapça karşılığı camiadır. Bizim ibadethanemizin ismi de camidir. Camia ilim insanlarını bir araya toplayan mekan demektir. Cami de ibadet için ilim irfan sahibi olsunlar diye insanları bir araya toplayan mekan anlamına gelir. Cami aynı zamanda Rabbimizin Esmaül Hüsna'sından birisidir. Camiler şehirlerin süsüdür, üniversitelerimizin süsüdür. Kampüslerimize girdiğimizde minarelerimizin yükseldiği camilerimizi görünce bir Müslüman olarak iftihar ediyoruz, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Peygamberin doğumunu önümüzdeki hafta cuma akşamı idrak edeceğiz. Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Peygamber efendimizi yeniden anlamaya çalışacağız. İnsanımıza, Camiler haftasında camilerin fonksiyonunu camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak hocalarımız cami dersleriyle namaz öncesi namaz sonrası Kuran'ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal derslerimizle insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Önlerine diz çökün, 'Bana Kuran öğretin' deyin."

Caminin açılışına Erbaş'ın yanı sıra Vali Akkoyun, Başkan Kalaycı KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu:

- "Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Peygamber efendimizi yeniden anlamaya çalışacağız. İnsanımıza, Camiler Haftasında camilerin fonksiyonunu, camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

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