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Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

10.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Mevlüde Üçdağ: - "8 yıldır evladıma hasretim. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bunaltıcı sıcakta da evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1073'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini ifade eden Üçdağ, "8 yıldır evladıma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz. Evladımı almadan gitmem. Bilsinler ki zafer annelerindir." dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- Evlatlarımızı istiyoruz"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de yaklaşık 3 yıldır yaz, kış, salgın demeden evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirtti.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Demir, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

- Anne Mevlüde Üçdağ: - "8 yıldır evladıma hasretim. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz"

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

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