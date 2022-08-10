Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de yaklaşık 3 yıldır yaz, kış, salgın demeden evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirtti.

Evladına kavuşmak istediğini ifade eden Üçdağ, "8 yıldır evladıma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz. Evladımı almadan gitmem. Bilsinler ki zafer annelerindir." dedi.

- Anne Mevlüde Üçdağ: - "8 yıldır evladıma hasretim. Burada kararlıkla eylemimize devam edeceğiz"

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