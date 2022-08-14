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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

14.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Zeliha Eslek: - "Sıcak havada gece gündüz demeden bütün ailelerle çocuklarımız için oturuyoruz. Çocuklarımız gelene kadar nöbeti sürdüreceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1077'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Zeliha Eslek, 6 yıldır haber alamadığı oğlu İsa için evlat nöbeti tuttuğunu söyledi.

Eslek, evladının ölü ya da sağ olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

"Sıcak havada gece gündüz demeden bütün ailelerle çocuklarımız için oturuyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bu nöbetten kalkmayacağız, nöbeti sürdüreceğiz." diyen Eslek, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Biçer, "Türkiye'nin dört bir köşesinden anne ve babalar buraya gelerek evladını PKK terör örgütünden ve onun siyasi kolu HDP'den istiyor. Çocuklarımızı dağa HDP gönderdi. Doğru adreste olduğumuzdan eminiz." dedi.

Evlatlarına seslenen Biçer, onlara kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

- Anne Zeliha Eslek: - "Sıcak havada gece gündüz demeden bütün ailelerle çocuklarımız için oturuyoruz. Çocuklarımız gelene kadar nöbeti sürdüreceğiz"

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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oturma eylemi Diyarbakır anneleri

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
03:55
Sabah
05:26
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:22
Yatsı
20:47

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Agüloğlu Eczanesi
Yenisehir
Ihlamur Eczanesi
Yenisehir
Uçar Eczanesi
Baglar
Aras Eczanesi
Baglar
Zümrüt Eczanesi
Baglar
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