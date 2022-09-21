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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

21.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Güzide Demir: - "Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1115'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlumu versinler. Ne istediler evladımdan? HDP oğlumu kandırarak, terör örgütü PKK'ya verdi. Oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullanan Demir, 38 ailenin evladına kavuştuğunu, aynı mutluluğu yaşamak istediğini belirtti.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceklerini dile getiren Aydın, şöyle dedi:

"Kepenk kapatarak, kaçmakla bir yere varılmaz. Gelsinler çocuklarımızın hesabını versinler. Bizim çocuklarımızı neden PKK'ya gönderiyorlar? Bu mücadelemiz yalnızca kendi çocuklarımız için değil. Bütün Türkiye'nin çocukları için buradayız."

Aydın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

- Anne Güzide Demir: - "Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol"

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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evlat nöbeti Diyarbakır anneleri hdp

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