Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Topal, gazetecilere, kardeşinin İstanbul'da üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

- Erzincan'dan dağa götürülen kardeşi için gelen Ali Topal: - "HDP'den kardeşimi istiyorum"

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz