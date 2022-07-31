Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da hava sıcaklığının 36 dereceye, nem oranının da yüzde 63'e ulaşması nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan vatandaşlar, güneşin etkisinden korunmak için parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Seyhan Nehri kenarında piknik yapan bazı aileler de kıyıya yakın yerlerde deniz bisikletiyle gezdi.

- Mersin

Mersin'de de meydan, cadde ve sokaklardaki hareketlilik 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 69'a ulaşan nemin etkisiyle yerini durgunluğa bıraktı.

Yürüyüşe çıktıkları Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalan vatandaşlar, çardakların altında dinlendi.

Tatilini Silifke'de geçiren yerli ve tabancı turistler de denizde serinledi.

- Hatay

Hatay'da hava sıcaklığının 34 dereceye, nem oranının da yüzde 79'a çıkması turistik yerler ile cadde ve bulvarlarda sakinliğe neden oldu.

Hafta sonunu mesire alanlarında geçiren bazı vatandaşlar, ağaçların altında piknik yaparak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de etkisini sürdüren sıcak hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 35, nem oranı da yüzde 64'e ulaştığı kentte çok sayıda cadde ve bulvar boş kaldı.