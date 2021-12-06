Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve şadırvanlar buz tuttu

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar ile sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, ağaçlarda kırağı oluştu.

İnsanların otomobillerini soğuktan battaniye ile korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Sabah erken saatlerde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

- Ağrı

Ağrı’da gece başlayan sis, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Soğuk havanın da etkisini gösterdiği şehirde binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

- Ardahan

Ardahan'da da sabah saatlerinde Kura Nehri bölgesinde sis oluştu.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte kısmen donan Kura Nehri ve çevresindeki ağaçlar da kırağıyla kaplandı.

Araçların camlarının buzla kaplandığı şehirde, sürücüler araçları battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kentte soğuk hava dolayısıyla yem bulmakta güçlük çeken kırsaldaki sokak hayvanlarına ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yem verildi.

- Kars

Kars'ta ise soğuk yüzünden ağaçların yanı sıra araçların camları kırağı ile kaplandı, bazı kişiler araçlarını battaniye ile örttü.

Kars-Ani kara yolunda Yahni Dağı eteklerinde beyaza bürünen arazide yiyecek arayan tilkiler kameralarca kaydedildi.

Kar yağışıyla köyler de beyaza büründü.