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  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan Tarkan konserinde! Görenler "Ne değiştin be" dedi

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan Tarkan konserinde! Görenler "Ne değiştin be" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 07:33
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Eski Doktorlar dizisinin "Ela'sı" olarak tanınan Yasemin Özilhan'ın geçirdiği değişim, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tarkan konserine süper mini tarzıyla katılan bir dönemin yıldız oyuncusuna "Ne değişti be?", "Tanıyamadım" yorumları geldi.

Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerine ara vererek lüks bir yaşam sürmeye devam ediyor. Son olarak Tarkan konserinde görüntülenen Özilhan, formda görünümüyle dikkat çekti.

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DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2011 yılında işadamı İzzet Özilhan ile evlenen ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Özilhan, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi ise sosyetede lüks bir yaşam sürüyor.

Oyunculuk yapmayan ancak gelen kaliteli bir projeye de hayır demeyeceğini söyleyen Özilhan gerek tarzıyla gerekse verdiği sağlıklı tariflerle sık sık gündeme geliyor.

Doktorlar dizisi ile büyük bir çıkış yapan ve o günden sonra kariyerini bir kenara bırakan Yasemin Özilhan'ın değişimi de dikkat çekiyor. Haftanın 5 günü spor yaparak formunu koruyan Özilhan'ın konserdeki mini elbiseli stili de yorum aldı.

Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Kadın kendine bakıyor", "Vala nereden nereye kadın çok şanslı", "Yüzüyle çok oynuyor", "Güzel kadın", Ne değişitn be" yorumlar yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
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