Düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti! Aylin Coşkun'un 4 katlı lüks villasının her detayı olay

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 15 yıllık ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Coşkun düğününde takılan kilolarca altından bahsederek "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti.
Aylin Coşkun belli ki o altınları değerlendirmiş. Zekeriyaköy'de 4 katlı bahçe ve havuzlu villasının kapılarını Evrim Akın'a açan şarkıcının evinin lüks detayları dikkat çekti.
4 katlı muhteşem villasının kapılarını Akın'a açan Coşkun'u nmuhteşem manzaralı evine bir bakan bir daha baktı. Şarkıcı Aylin Coşkun kameraları tahtında karşıladı.
Lüks ve gösterişli villasıyla gündeme gelen Aylin Coşkun'un evi siyah ve gold detaylarıyla öne çıktı.
Giyinme odasına sığamadığını söyleyen şarkıcı "Ev küçük manzarası için sevdim" dedi. Aylin Coşkun "Yer bana yetmiyor bunun daha fazlası yatak odalarında, tıkıştırıyorum bana kıyafetler için bir ev daha lazım" ifadelerini kullandı.
Şarkıcının pijamalar için bile bir oda ayırması da gözlerden kaçmadı.
Muhteşem manzarası ve bahçesiyle dikkat çeken şarkıcı evinin bahçesinde de domates biber ekerek organik tarım yapıyor.