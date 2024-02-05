Düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti! Aylin Coşkun'un 4 katlı lüks villasının her detayı olay

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 15 yıllık ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Coşkun düğününde takılan kilolarca altından bahsederek "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti.

Aylin Coşkun belli ki o altınları değerlendirmiş. Zekeriyaköy'de 4 katlı bahçe ve havuzlu villasının kapılarını Evrim Akın'a açan şarkıcının evinin lüks detayları dikkat çekti.



