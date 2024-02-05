MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti! Aylin Coşkun'un 4 katlı lüks villasının her detayı olay

Düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti! Aylin Coşkun'un 4 katlı lüks villasının her detayı olay

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evrim Akın bu sefer de Zekeriyaköy'de yaşayan Aylin Coşkun'un lüks villasına konuk oldu. 019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Aylin Coşkun'un lüks evinin detayları ve manzarası ağızları açık bıraktı.

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 15 yıllık ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Coşkun düğününde takılan kilolarca altından bahsederek "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti.

Aylin Coşkun belli ki o altınları değerlendirmiş. Zekeriyaköy'de 4 katlı bahçe ve havuzlu villasının kapılarını Evrim Akın'a açan şarkıcının evinin lüks detayları dikkat çekti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

MUHTEŞEM MANZARASI DİKKAT ÇEKTİ

4 katlı muhteşem villasının kapılarını Akın'a açan Coşkun'u nmuhteşem manzaralı evine bir bakan bir daha baktı. Şarkıcı Aylin Coşkun kameraları tahtında karşıladı.

Lüks ve gösterişli villasıyla gündeme gelen Aylin Coşkun'un evi siyah ve gold detaylarıyla öne çıktı.

Giyinme odasına sığamadığını söyleyen şarkıcı "Ev küçük manzarası için sevdim" dedi. Aylin Coşkun "Yer bana yetmiyor bunun daha fazlası yatak odalarında, tıkıştırıyorum bana kıyafetler için bir ev daha lazım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının pijamalar için bile bir oda ayırması da gözlerden kaçmadı.

Muhteşem manzarası ve bahçesiyle dikkat çeken şarkıcı evinin bahçesinde de domates biber ekerek organik tarım yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aylin Coşkun
En Çok Okunan Haberler
Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5 sınıf ve 9. sınıf...

Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5 sınıf ve 9. sınıf...

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından iki ayrılığı birden açıkladı!

Kilolarca altını olunca "Villa alınır" demişti! 4 katlı lüks villası olay oldu

Kilolarca altını olunca "Villa alınır" demişti! 4 katlı lüks villası olay oldu

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Görüntüler büyük tepki çekti! "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar"

Görüntüler büyük tepki çekti! "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.