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Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Real Madrid, Sevilla deplasmanından 4-1’lik galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda Güler, ceza sahası dışından attığı şık golle dikkatleri üzerine çekerken milli yıldızın attığı bu gol tüm dünyada viral oldu. İşte detaylar...

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, Sevilla deplasmanında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kylian Mbappé ve Arda Güler'in golleriyle sonuca giden eflatun beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirdi.

-MYNET DETAY

ARDA GÜLER'DEN ŞIK GOL

Dünya Arda yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı 1

Real Madrid'in karşılaşmaya etkili başladığı mücadelede Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Genç milli futbolcunun kaydettiği gol, takımına üstünlüğü getirirken Real Madrid'in oyundaki etkisini de artırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle öne çıkan Arda Güler, Sevilla karşısında da performansıyla dikkat çekti. Şık golüyle takımının durağan görüntüsünü değiştiren genç yıldız, hücumdaki katkısını bir kez daha gösterdi.

78 DAKİKA SAHADA KALDI

Dünya Arda yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı 2

Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelede 78 dakika görev yaptı. Real Madrid, deplasmanda aldığı 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürürken Arda da sergilediği performansla ön plana çıktı.

Arda'nın attığı bu gol dünyada da viral oldu.

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"BALLON D'OR YAKIŞTIRMASI"

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı G1

Polymarket: "Arda Güler bu sezon Ballon d’Or seviyesinde oynuyor"

"YILIN EN GÜZEL GOLÜ"

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı G2

REAL MIL GRAU: "Bayanlar ve baylar karşısınızda 2026'nın en güzel golü"

"FANTASTİK GOL"

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı G3

Tekkers Foot: "Arda Güler perdeyi açtı! Ne Fantastik bir gol ama..."

"SAHADA OLMAMALIYDI, GOL ATTI"

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı G4

BarçaTimes: "Arda rakibinin yüzüne dirsek attı, sahada bile olmamalıydı ama gol attı. Çalıyorlar ve mağduru oynuyorlar”

ARDA'YA ÖVGÜLER

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı G5

MARCA: "Güler Madrid'i değiştiriyor"

Anahtar Kelimeler:
La Liga Arda Güler son dakika gol mourinho real madrid
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