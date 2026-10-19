Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, Sevilla deplasmanında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kylian Mbappé ve Arda Güler'in golleriyle sonuca giden eflatun beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirdi.
-MYNET DETAY
Real Madrid'in karşılaşmaya etkili başladığı mücadelede Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Genç milli futbolcunun kaydettiği gol, takımına üstünlüğü getirirken Real Madrid'in oyundaki etkisini de artırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle öne çıkan Arda Güler, Sevilla karşısında da performansıyla dikkat çekti. Şık golüyle takımının durağan görüntüsünü değiştiren genç yıldız, hücumdaki katkısını bir kez daha gösterdi.
Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelede 78 dakika görev yaptı. Real Madrid, deplasmanda aldığı 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürürken Arda da sergilediği performansla ön plana çıktı.
Arda'nın attığı bu gol dünyada da viral oldu.
Polymarket: "Arda Güler bu sezon Ballon d’Or seviyesinde oynuyor"
REAL MIL GRAU: "Bayanlar ve baylar karşısınızda 2026'nın en güzel golü"
Tekkers Foot: "Arda Güler perdeyi açtı! Ne Fantastik bir gol ama..."
BarçaTimes: "Arda rakibinin yüzüne dirsek attı, sahada bile olmamalıydı ama gol attı. Çalıyorlar ve mağduru oynuyorlar”
MARCA: "Güler Madrid'i değiştiriyor"
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