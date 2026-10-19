Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, Sevilla deplasmanında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kylian Mbappé ve Arda Güler'in golleriyle sonuca giden eflatun beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirdi.

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ARDA GÜLER'DEN ŞIK GOL

Real Madrid'in karşılaşmaya etkili başladığı mücadelede Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Genç milli futbolcunun kaydettiği gol, takımına üstünlüğü getirirken Real Madrid'in oyundaki etkisini de artırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında sonradan oyuna girerek yaptığı iki asistle öne çıkan Arda Güler, Sevilla karşısında da performansıyla dikkat çekti. Şık golüyle takımının durağan görüntüsünü değiştiren genç yıldız, hücumdaki katkısını bir kez daha gösterdi.

78 DAKİKA SAHADA KALDI

Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelede 78 dakika görev yaptı. Real Madrid, deplasmanda aldığı 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürürken Arda da sergilediği performansla ön plana çıktı.

Arda'nın attığı bu gol dünyada da viral oldu.