Dünya bu skandalla çalkanıyor! WhatsApp konuşmaları sızdı... Barcelona yönetiminden Messi için ağza alınmayacak sözler! "Lağım faresi, hormonal cüce..."

Katalan ekibinden ayrılığı futbol gündemine bomba gibi düşen Arjantinli süper yıldızın sansasyonel vedası o yıllarda çokça konuşulurken, Barcelona Başkanı Juan Laporta yaşanan bu veda ile ilgili "Bence, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bizim için en iyi şeydi. Şu anda o bir PSG oyuncusu ve onun hakkında konuşmak istemiyorum. Barça'ya odaklandık. Leo her zaman bizim ekibin bir parçası olacak ve ben, bu hikayenin farklı bir sonla bitmesini isterim. Birkaç seçenek var, ama bunları söylersem yanlış olur." ifadelerini kullanmıştı.