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  4. Dünya bu skandalla çalkanıyor! WhatsApp konuşmaları sızdı... Barcelona yönetiminden Messi için ağza alınmayacak sözler! "Lağım faresi, hormonal cüce..."

Dünya bu skandalla çalkanıyor! WhatsApp konuşmaları sızdı... Barcelona yönetiminden Messi için ağza alınmayacak sözler! "Lağım faresi, hormonal cüce..."

12.01.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın köklü kulübü Barcelona'da uzun yıllar forma giymesinin ardından Fransız devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, İspanya'da tekrar gündemde. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına yakın bir dönemde Barcelona Kulübü yöneticilerinin kendi aralarında yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya dökülürken, Messi için ağza alınmayacak yakıştırmalar yapıldığı görüldü. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceğini duyuran Messi, Paris Saint-Germain'in yolunu tutarken, Fransız ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mynet - DIŞ HABERLER

Katalan ekibinden ayrılığı futbol gündemine bomba gibi düşen Arjantinli süper yıldızın sansasyonel vedası o yıllarda çokça konuşulurken, Barcelona Başkanı Juan Laporta yaşanan bu veda ile ilgili "Bence, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bizim için en iyi şeydi. Şu anda o bir PSG oyuncusu ve onun hakkında konuşmak istemiyorum. Barça'ya odaklandık. Leo her zaman bizim ekibin bir parçası olacak ve ben, bu hikayenin farklı bir sonla bitmesini isterim. Birkaç seçenek var, ama bunları söylersem yanlış olur." ifadelerini kullanmıştı.

O dönem Barcelona kulübü içinde de Messi konusunda birçok fikir ayrılığı yaşandığı bilinirken, İspanyol basınında gündeme bomba gibi düşen bir haber kaleme alındı.

MESSI'YE HAKARETLER

MESSI'YE HAKARETLER

Söz konusu dönemde İspanyol ekibinde başkanlık görevini yürüten Josep Maria Bartomeu'nun ve yönetim kurulunun bazı WhatsApp mesajları ortaya dökülürken, mesajlarda Messi'ye yönelik ağır hakaretler şok etkisi yarattı.

WHATSAPP SOHBETİ SIZDI

WHATSAPP SOHBETİ SIZDI

Sızan bir dizi WhatsApp sohbetinde, özellikle o zamanlar Barça'nın hukuk hizmetleri başkanı olan Román Gómez Ponti, çirkin bir şekilde konuştuğu iddia edildi. Bartomeu, kulübün CEO'su Òscar Grau, Jordi Moix, Oriol Tomàs ve David Bellver gibi yöneticiler ile finans direktörü Pancho Schroder ve Strateji ve İnovasyon direktörü Javier Sobrino da bu sohbetler de olduğu öne sürülürken, İspanya bu haberle çalkalandı.

Gomez Ponti'nin başkan Bartomeu'ya yazdığı öne sürülen mesajda pandemi döneminde maaşların düşürülmesine yönelik bir yazışma yaparken, şu ifadeleri kullandı.

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