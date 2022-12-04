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Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi! Ivana Knoll öyle bir solladı ki...

04.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na kadın taraftarlar damga vurdu. Özellikle Hırvat model Ivana Knoll, yaptığı paylaşımlarıyla şu ana kadar sosyal medya üzerinden Messi ve Ronaldo'dan daha çok tıklandı. Dünya Kupası'nın önüne geçen Ivana Knoll'un takipçi sayısı ise büyük artış gösterdi.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar hükümeti, stadyumlarda taraftarların uyması gerektiği kuralları turnuvadan önce belirlemişti. Fakat Hırvat model Ivana Knoll, bu kurala uymadı ve yaptığı paylaşımlarla Dünya Kupası'na damga vurdu.

MESSI VE RONALDO'DAN DAHA ÇOK ARATILDI

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Sosyal medya üzerinden yapılan araştırmada Ivana Knoll'un şu ana kadar sosyal medyada en çok aratılan kişi olduğu ortaya çıktı. Turnuvaya damga vuran Messi'yi bile sollayan Hırvat model, Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

HERHANGİ BİR YAPTIRIM UYGULANMADI

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Yasaklara rağmen giyim tarzıyla dikkat çeken Ivana Knoll'a şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

IVANA KNOLL FOTOĞRAFLARI

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dünya kupası messi At kata

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