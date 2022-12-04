Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi! Ivana Knoll öyle bir solladı ki...

Katar hükümeti, stadyumlarda taraftarların uyması gerektiği kuralları turnuvadan önce belirlemişti. Fakat Hırvat model Ivana Knoll, bu kurala uymadı ve yaptığı paylaşımlarla Dünya Kupası'na damga vurdu.

MESSI VE RONALDO'DAN DAHA ÇOK ARATILDI

Sosyal medya üzerinden yapılan araştırmada Ivana Knoll'un şu ana kadar sosyal medyada en çok aratılan kişi olduğu ortaya çıktı. Turnuvaya damga vuran Messi'yi bile sollayan Hırvat model, Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

HERHANGİ BİR YAPTIRIM UYGULANMADI

Yasaklara rağmen giyim tarzıyla dikkat çeken Ivana Knoll'a şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulanmadı.