YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor:

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor:

30.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Haftanın 6 günü yaklaşık 5 saat antrenman yapıyorum. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam ediyorum. Türkiye'ye birincilik madalyasıyla döneceğim"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Cihan Doğu, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

Cihan Doğu, haziran ayında Antalya'da düzenlenen Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Erkeklerde 48 kiloda birinci olarak milli takım kadrosuna seçilen genç sporcu, dünya şampiyonasında gözünü zirveye dikti.

Milli sporcu, Malezya'da 9-21 Ağustos'ta düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Milli sporcu Cihan Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythaiye öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını ve bir daha hiç bırakmadığını söyledi.

Muaythaide maçlara çıktıkça sporu daha çok sevdiğini belirten Cihan, "Sporu çok sevdim ve 6 yıldır muaythaiye devam ediyorum. Antalya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl salgın nedeniyle dünya şampiyonasına gidememiştim. Bu sene daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldum ve yine dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım." dedi.

Her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini vurgulayan Cihan, "Dünya şampiyonasında güzel derece elde ederek bayrağımızı dalgalandıracağım inşallah. Günde çift antrenman yaparak çalışmalarımı sürdürüyorum. Haftanın 6 günü yaklaşık 5 saat antrenman yapıyorum. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam ediyorum Türkiye'ye birincilik madalyasıyla döneceğim." diye konuştu.

- "Türkiye şampiyonasında çıktığı beş maçı da kazandı"

Antrenör Yahya Geylani de sporcusunun kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Cihan'ın iki kere Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Cihan geçen yıl da şampiyon olmuştu ama salgın nedeniyle dünya şampiyonasına gidemedi. Bu sene Türkiye Şampiyonası'nda çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya kazandı ve Malezya'da ülkemizi temsil edecek. Güzel derecelerle döneceğini düşünüyoruz. Milli takımda uzun yıllar ülkemizi temsil edecek."

Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Çetin Çelik ise öğrencileri Cihan'ın, herkesin örnek alması gereken bir sporcu olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin şampiyonaya zor şartlarda hazırlandığını anlatan Çelik, "Okul varken hem okul hem iş hem de çalışmalarını sürdürüyordu. Okul olarak kendisinden şampiyonluk bekliyoruz. Arkadaşlarına da örnek olan Cihan, inşallah şampiyonadan madalya ile dönerek bayrağımız dalgalandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor:

- "Haftanın 6 günü yaklaşık 5 saat antrenman yapıyorum. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam ediyorum. Türkiye'ye birincilik madalyasıyla döneceğim"

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:57
Öğle
13:21
İkindi
17:16
Akşam
20:36
Yatsı
22:14
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güç gösterisi mide bulandırdı! Akıllara zarar hareket

Güç gösterisi mide bulandırdı! Akıllara zarar hareket

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.