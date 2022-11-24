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Durup dururken ilginç açıklama! Uruguay'a göz açtırmayan Kim Min-Jae, Fenerbahçelileri duygulandırdı! "Çok özlüyorum..."

24.11.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, şu anda ve daha önce Türkiye'de top koşturan oyuncular da turnuvada sahne alıyor. Bu isimler arasında bulunan Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın Uruguay'a karşı oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli takımda oynadığı dönemi çok özlediğini belirtti. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Katar'da düzenlenen turnuvada şu anda ve daha önce Spor Toto Süper Lig takımlarında boy gösteren futbolcular da yer alıyor. Bu isimler arasında bulunan Kim Min-Jae, Uruguay'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca oyunda kaldı.

KIM MIN-JAE'DEN AÇIKLAMALAR

Gösterdiği performansla beğeni toplayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"

Sarı - lacivertli takımı çok özlediğini dile getiren Min-Jae, "Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığım ilk dönemdi. Ben o dönemi özlüyorum. Çok iyi arkadaşlarım oldu. Hemen hemen hepsiyle hala görüşüyorum." dedi.

DİKKAT ÇEKMİŞTİ

DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezonun başında geldiği Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

18 MİLYON EURO

18 MİLYON EURO

Kim Min-Jae, sezonun bitmesiyle birlikte 18 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Ligi Serie A devi Napoli'nin yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE'DE 40 MAÇA ÇIKTI

FENERBAHÇE'DE 40 MAÇA ÇIKTI

Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 40 resmi maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. 26 yaşındaki Kim, sarı - lacivertli taraftarların adeta sevgilisi haline gelmişti.

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