Durup dururken ilginç açıklama! Uruguay'a göz açtırmayan Kim Min-Jae, Fenerbahçelileri duygulandırdı! "Çok özlüyorum..."

FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Katar'da düzenlenen turnuvada şu anda ve daha önce Spor Toto Süper Lig takımlarında boy gösteren futbolcular da yer alıyor. Bu isimler arasında bulunan Kim Min-Jae, Uruguay'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca oyunda kaldı.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sarı - lacivertli takımı çok özlediğini dile getiren Min-Jae, "Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığım ilk dönemdi. Ben o dönemi özlüyorum. Çok iyi arkadaşlarım oldu. Hemen hemen hepsiyle hala görüşüyorum." dedi.
Başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezonun başında geldiği Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
Kim Min-Jae, sezonun bitmesiyle birlikte 18 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Ligi Serie A devi Napoli'nin yolunu tutmuştu.
Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 40 resmi maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. 26 yaşındaki Kim, sarı - lacivertli taraftarların adeta sevgilisi haline gelmişti.