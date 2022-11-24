Durup dururken ilginç açıklama! Uruguay'a göz açtırmayan Kim Min-Jae, Fenerbahçelileri duygulandırdı! "Çok özlüyorum..."

FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Katar'da düzenlenen turnuvada şu anda ve daha önce Spor Toto Süper Lig takımlarında boy gösteren futbolcular da yer alıyor. Bu isimler arasında bulunan Kim Min-Jae, Uruguay'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca oyunda kaldı.