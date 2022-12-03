Dusan Vlahovic'ten skandal gol sevinci! Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutup...

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. Bu olayın ardından adı geçen oyuncuların soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği yazılmıştı. Jovic'in fotoğraflı yanıtı herkese cevap oldu.