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Dusan Vlahovic'ten skandal gol sevinci! Seks iddiaları sonrası cinsel organını tutup...

03.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan seks skandalı sonrası olayın öznesi Dusan Vlahovic'ten skandal bir cevap geldi. İsviçre maçında attığı golün ardından cinsel organını tutarak kameralara gösteren Dusan Vlahovic, hakkında çıkan iddialara garip bir şekilde cevap verdi.

Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Sırbistan'da olay adam Dusan Vlahovic, hakkında çıkan iddialara, İsviçre karşısında attığı golle yanıt verdi. Attığı gol sonrası cinsel organını tutarak kameralara gösteren Vlahovic, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O GOL SEVİNCİ

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NE OLMUŞTU?

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı. Bu olayın ardından adı geçen oyuncuların soyunma odasında yumruk yumruğa kavga ettiği yazılmıştı. Jovic'in fotoğraflı yanıtı herkese cevap oldu.

ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ

ADEM LJAJIC'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic olduğu ortaya çıkmıştı.

"BİR SONRAKİ MAÇA HAZIRIZ"

"BİR SONRAKİ MAÇA HAZIRIZ"

Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Luka Jovic, Instagram hesabından kavga ettiği iddia edilen Gudelj ile fotoğrafını paylaştı ve üstüne "Bir sonraki maça hazırız" ibaresi ekledi. Fotoğrafta birbirlerine yumruklarını gösteren ikilinin, çıkan haberlerle dalga geçtiği görüldü.

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