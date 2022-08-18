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Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

18.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara su ve mama bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, sahipsiz hayvanlar için "Bir Kap Su Bir Kap Mama" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ekipler, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve yaz Kur'an kursu öğrencileriyle kuşlar için ağaç dallarına yem astı, kedi ve köpekler için mama ve su konulan kapları kent genelinde belirlenen noktalara yerleştirdi.

Etkinliğin ardından ekip üyeleri, öğrencilerle fotoğraf çektirerek oyun oynadı.

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

Düzce'de hayvansever çocuklar can dostlarını unutmadı

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