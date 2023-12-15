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  4. Ebru Gündeş'in son hali olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı: Dişler, çene ve dahası...

Ebru Gündeş'in son hali olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı: Dişler, çene ve dahası...

15.12.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Reza Zarrab ile yaşadığı evlilik, Hadise ile dostluğunun bitmesi derken özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş değişimiyle şoke etti. Ebru Gündeş yeni imajını paylaşınca şarkıcıyı görenler tanımadı.

Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimiyle gündem oldu.

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialarla uzun zamandır gündemde olan ve kızı için de eski kocasıyla davalık olan şarkıcıyı görenler tanımadı.

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Dişler, uzayan çene, dolan yanaklar, kalkık burun ve dahasıyla, Ebru Gündeş'in paylaştığı son fotoğrafla yüzündeki değişiklikler gündem oldu.

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Gündeş'in son halini görenler "Eski kocanıza mı özendiniz?", "Ebru Gündeş yok olmuş", "Çok yapay görünüyor" yorumlarında bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş evlilik
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