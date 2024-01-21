Edin Dzeko'dan oyundan çıkarken İsmail Kartal'a olay yaratan hareket! Maç sonu taraftardan sosyal medyada sert tepki

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk ederken mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Son olarak sahasında ağırladığı Galatasaray ile golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler 4 haftanın ardından puan kaybı yaşarken bu sonuç en yakın takipçisi Galatasaray'ı da sevindirdi.

DZEKO'DAN HOCASINA TEPKİ

Fenerbahçe ve Samsunspor arasında oynanan mücadelede Edin Dzeko ve İsmail Kartal arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 1-1 devam eden mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Edin Dzeko, hocası İsmail Kartal'a yaptığı el hareketleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Maçın ardından Fenerbahçeli bazı taraftarlar tepkilerini sosyal medyada gösterirken özellikle teknik direktör İsmail Kartal ve Edin Dzeko'ya eleştiriler vardı.

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