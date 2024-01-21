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Edin Dzeko'dan oyundan çıkarken İsmail Kartal'a olay yaratan hareket! Maç sonu taraftardan sosyal medyada sert tepki

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 18:39 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken zirve yarışında büyük yara aldı. 70. dakikada oyundan alınan Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a oyundan çıkarken yaptığı hareket gündem olurken, sarı-Lacivertli bazı taraftarlar alınana bu sonucun ardından tepkilerini dile getirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk ederken mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Son olarak sahasında ağırladığı Galatasaray ile golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler 4 haftanın ardından puan kaybı yaşarken bu sonuç en yakın takipçisi Galatasaray'ı da sevindirdi.

DZEKO'DAN HOCASINA TEPKİ

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Fenerbahçe ve Samsunspor arasında oynanan mücadelede Edin Dzeko ve İsmail Kartal arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 1-1 devam eden mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Edin Dzeko, hocası İsmail Kartal'a yaptığı el hareketleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Maçın ardından Fenerbahçeli bazı taraftarlar tepkilerini sosyal medyada gösterirken özellikle teknik direktör İsmail Kartal ve Edin Dzeko'ya eleştiriler vardı.

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